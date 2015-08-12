中国债市动态：现券一二级同步走弱，人民币继续大贬压制做多情绪

路透上海8月12日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率继续上行，短期品种涨幅更甚。交易员表示，人民币汇率继续大幅贬值，同时资金面亦小幅收敛，机构对未来市场流动性疑虑升温，一级国债需求偏弱，二级则短端品种抛压仍较为明显。

交易员并指出，目前做多情绪暂受压制，整体交投氛围偏空，人民币贬值是否成趋势，而且对资金扰动及央行政策如何仍待观察，不过短期不排除债市收益率小幅调整的可能。

“三年金融债上了近5个点吧，长端不太明显，2-3个点，人民币中间价还在贬值，而且资金也紧了，”上海一银行交易员称，估计这一波市场要调整一下了。

IRS方面，他谈到，虽然今日七天回购利率小涨，但是海外客盘力量推动IRS略下行2个基点左右。

人民币兑美元即期 周三早盘再现逾1,000个点子的跌势并刷新四年低点，因中间价今日继续下调千点并刷新近三年低点。交易员称，中间价市场化报价大幅推低人民币汇价，但人民币连两日急贬，市场流动性已略显不足，短期虽仍有下跌空间，但从央行表述分析，汇价失控可能性亦不大。

一级方面，财政部上午续招标发行的300亿元人民币五年期固息国债，中标收益率3.2377%，略高于此前3.22%的市场预测均值；边际中标收益率为3.3015%，投标倍数1.80倍。

“需求偏弱，边际高，看不清未来走势，很多机构不愿意拿，在团的也都是保命(基本量)，”华南一银行交易员表示，二级市场情绪不好，博边际投高位的机构居多。

中国兴业证券 最新固定收益研究报告称，人民币贬值对债市的冲击主要体现在流动性收紧的压力和外部投资者的撤出上，目前来看，到年底的可能性并不大；短期内，尽管交易盘选择观望等仍然可能给市场造成波动，但流动性冲击持续时间有限；下半年决定长债走势的仍然是国内的经济基本面。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价收益率 在3.9650%/3.9550%，上日尾盘为3.95%/3.9351%。剩余期限近三年的国开行150207券最新报价收益率 在3.41%/3.40%，上日尾盘为3.39%/3.34%。