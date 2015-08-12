主要国家经济指标预测--8月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月13日(三) 2350 日本机械订单(较前月) 6月 -5.6% +0.6% (较上年同期) +16.4% +19.3% 8月13日(四) 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.5% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 -- -0.1% (较上年同期) -- -6.1% 1230 加拿大新屋价格指数 6月 +0.1% +0.2% 1230 美国进口物价(较前月) 7月 -1.1% -0.1% 出口物价(较前月) -0.3% -0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月8日当周 27.0 27.0 四周均值(万人) -- 26.8 续请失业金人数(万人) 8月1日当周 224.7 225.5 1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.5% -0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.3% +0.3% 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 -- +2.70% (较上年同期) -- +5.1% -- 韩国出口(较上年同期) 7月修正值 -- -3.3% 进口(较上年同期) -- -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差78 -- 韩国利率决定 8月 1.50% 1.50% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月12日(三) 0030 澳洲消费者信心 8月 +7.8% -- 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0300 韩国L货供额 8月 +9.7% -- 0430 日本工业生产(较前月) 6月修正值 +1.1% -- 产能利用指数(较前月) 6月 +0.7% -- 0645 法国经常帐收支(亿欧元) 6月 盈余10 -- 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 6月 顺差5.96 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差28.09 -- 0830 英国请领失业金人数(千人) 7月 减少4.9 增加1.5 按ILO标准计算的失业率 截至6月的三个月 5.6% 5.6% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.4% +2.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.8% +2.8% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 -0.4% -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.5% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 正5.9 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 397.5 -- 再融资指数 1,534.8 -- 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 6月 524.9 530.0 1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,492 赤字1,320 2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 7月 53.5 -- 2245 新西兰食品物价指数 7月 +0.6% -- 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 7月 正44 正42 (完)