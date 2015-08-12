国际油市：油价续跌，受累于人民币连续第二天贬值

路透新加坡8月12日 -

人民币贬值损及中国对石油等以美元计价进口商品的购买力，这对燃料需求构成潜在打击。

0457GMT时，美国原油期货 报每桶42.89美元，较昨日创下的2009年3月以来最低结算价下跌0.19美元。

布兰特原油期货 跌0.31美元至每桶48.87美元，较5月触及的前次峰值跌了逾25%。

“人民币连续第二天贬值，暗示油价有可能进一步走软，”新加坡券商Phillip Futures称。

“此外，石油输出国组织(OPEC)的2015年8月报告显示产量略有增加。”

OPEC表示，成员国在继续提高产量。根据报告引述的第二手消息源，7月OPEC石油日产量为3,151万桶，较目标水准3,000万桶高出150余万桶。

OPEC还调高非OPEC国家2015年的原油供应预测，表明油价崩跌要比原先预期花上更多的时间，才会对页岩油等其他竞争油品产生影响。 (完)

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