中国金融：消费金融潜力超电商，三年内将诞生10个千亿估值公司--融360

路透上海8月12日 - 中国快速成长的电子商务市场成就了以阿里巴巴 为代表的大型电商企业。国内金融搜索网络平台--融360首席执行官（CEO）叶大清认为，未来几年，消费金融业的增长潜力远超过电子商务，三年内消费金融业有望诞生10个以上的估值超过千亿元人民币的公司。

在欧美市场及日本和韩国，消费金融占银行业比重达三成，而国内仅15%左右。波士顿咨询报告之前预测，中国个人消费贷款2018年会达17万亿元，三至四年内有10万亿元的增量。

“如果三年内，消费金融的体量能增长10万亿，那么其中将会有不下10个千亿估值的公司诞生。”他周三在新闻会上说。

他举例称，目前阿里巴巴关联企业蚂蚁金服的估值已达四五百亿美元，而陆金所和网络保险公司众安在线也很有希望跻身这些千亿估值的公司。融360致力于成为互联网金融业的“淘宝”，将来也有潜力做到百亿美元估值的企业。

阿里巴巴目前市值达1,943亿美元，其他大型电商企业京东 和唯品会 的市值分别达387.6亿美元和105.6亿美元。

“理财、保险、支付结算、融资贷款等这些细分行业都很有发展空间，机会就在垂直和细分，做到产业的深处。”叶大清说。

他认为，国内消费金融业仍处于初始发展阶段，市场成长空间足够大；未来10年或20年内将是黄金发展期；消费金融线下业务线上化的趋势已经出现；且国内大多数人群仍未享受到很好的金融服务，这些条件都将支持有潜质的公司能够做大市值。