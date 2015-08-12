路透基点：凯雷获2.5亿美元贷款，用于收购统一润滑油75%的股权

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点引述知情人士称，凯雷投资集 团(Carlyle Group)已从中国银行获得2.5亿美元五年期定期贷款，用于从 壳牌中国收购统一润滑油75%的股权。 相关三方上周五宣布，壳牌已签约，向霍氏集团和凯雷出售统一润滑 油75%的股权。此项交易尚待监管部门审批，料将在2015年年底或2016年 年初完成。 该知情人士称，此项交易成本大约在4.5-5.5亿美元。 凯雷表示，该公司此项交易的股权投资资金将来自凯雷亚洲增长基金 IV。 统一润滑油是壳牌与霍氏集团的合资公司，在北京、陕西咸阳市以及 江苏无锡市拥有润滑油调配厂。根据声明，壳牌于2006年从霍氏集团手中 购得统一润滑油75%的股权。 声明称，截至2015年6月30日，凯雷已在中国展开80多笔股权投资交 易，投资总额约63亿美元。(完) (编译 王颖；审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”