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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 13:39 BJT

路透基点：凯雷获2.5亿美元贷款，用于收购统一润滑油75%的股权

路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点引述知情人士称，凯雷投资集
团(Carlyle Group)已从中国银行获得2.5亿美元五年期定期贷款，用于从
壳牌中国收购统一润滑油75%的股权。
    
    相关三方上周五宣布，壳牌已签约，向霍氏集团和凯雷出售统一润滑
油75%的股权。此项交易尚待监管部门审批，料将在2015年年底或2016年
年初完成。
    
    该知情人士称，此项交易成本大约在4.5-5.5亿美元。
    
    凯雷表示，该公司此项交易的股权投资资金将来自凯雷亚洲增长基金
IV。
    
    统一润滑油是壳牌与霍氏集团的合资公司，在北京、陕西咸阳市以及
江苏无锡市拥有润滑油调配厂。根据声明，壳牌于2006年从霍氏集团手中
购得统一润滑油75%的股权。
    
    声明称，截至2015年6月30日，凯雷已在中国展开80多笔股权投资交
易，投资总额约63亿美元。(完)
  
 (编译 王颖；审校 李春喜)

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