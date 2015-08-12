中国反腐：国家旅游局原副局长霍克严重违纪违法被双开--中纪委

路透北京8月12日 - 中共中央纪委周三宣布，对国家旅游局原副局长、党组成员霍克严重违纪问题进行了立案审查，因其严重违纪违法被开除党籍和公职。

中纪委网站称，经查霍克严重违反廉洁自律规定，收受礼品；利用职务上的便利在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受贿赂。

为谋求个人职务升迁，向他人行贿；泄露党和国家秘密。其中，受贿、行贿、泄露党和国家秘密问题涉嫌犯罪。此外，霍克还存在干扰、妨碍组织审查的行为。

中纪委称，霍克身为党员领导干部，长期在重要岗位工作，但其严重违反党的政治纪律、政治规矩、组织纪律和保密纪律，且党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。决定给予霍克开除党籍和行政开除处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

霍克生于1961年8月，河北易县人，曾任中央办公厅秘书局干部、副处长、处长、副局长、局长，2014年12月任国家旅游局副局长、党组成员。中共十八大代表。曾是令计划的下属。