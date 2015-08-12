路透基点：山东魏桥创业集团启动4亿元人民币贷款案--TRLPC

路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，香港上市的魏桥纺织股份有限公司旗下的山东魏桥创业集团有限公司，正考虑通过牵头行兼簿记行西太平洋银行筹集多至4亿元人民币(6,200万美元)的三年期贷款。

本案利率为中国人民银行利率的105%，在一年半的宽限期后，分四次每半年不等额偿还本金，第一至三次分别偿还5%，第四次偿还85%。

承贷1.5亿人民币或以上的银行获牵头行头衔，最高综合收益为人民银行利率的107.7%，承贷1-1.49亿元人民币可获主办行头衔，综合收益为人民银行利率的106.3%。

筹得资金用于运营资本和再融资。银行受邀在月底之前回复。

借款人上一次踏足联贷市场是在2013年9月，当时签署的是5.8亿元人 民币两年定期贷款。

借款人是一家纺织企业，总资产1,452亿元人民币，并拥有10家工厂。(完)