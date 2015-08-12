新闻稿：中国7月份社会消费品零售总额同比增10.5%，增长平稳--统计局

路透北京8月12日 - 中国国家统计局周三发布今年7月份中国消费数据，以下为统计局在其官网刊登的2015年7月份社会消费品零售总额情况全文与解读全文：

**2015年7月份社会消费品零售总额增长10.5%**

2015年7月份，社会消费品零售总额24339亿元，同比名义增长10.5%（扣除价格因素实际增长10.4%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额11005亿元，增长7.3%。

2015年1-7月份，社会消费品零售总额165916亿元，同比增长10.4%。其中，限额以上单位消费品零售额77265亿元，增长7.3%。

按经营单位所在地分，7月份，城镇消费品零售额20996亿元，同比增长10.3%；乡村消费品零售额3342亿元，增长11.9%。1-7月份，城镇消费品零售额142847亿元，同比增长10.2%；乡村消费品零售额23069亿元，增长11.6%。

按消费类型分，7月份，餐饮收入2601亿元，同比增长12.2%；商品零售21738亿元，增长10.3%。1-7月份，餐饮收入17597亿元，同比增长11.6%；商品零售148319亿元，增长10.3%。

在商品零售中，7月份，限额以上单位商品零售10301亿元，同比增长7.2%。1-7月份，限额以上单位商品零售72612亿元，同比增长7.4%。

2015年1-7月份，全国网上零售额19363亿元，同比增长37.7%。其中，实物商品网上零售额16141亿元，增长37.0%，占社会消费品零售总额的比重为9.7%；非实物商品网上零售额3222亿元，增长41.0%。在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长44.1%、28.7%和40.2%。

**解读：7月份消费品零售继续保持平稳增长**

——国家统计局贸易外经司高级统计师蔺涛解读社会消费品零售总额数据

国家统计局今天发布了2015年7月份社会消费品零售总额数据。对此，国家统计局贸易外经司高级统计师蔺涛进行了解读。

一、消费品零售增速比1-6月份略有提高

7月份，社会消费品零售总额同比增长10.5%，增速虽比6月份低0.1个百分点，但比1-6月份高0.1个百分点。总体上看，7月份消费品市场继续保持平稳增长。

二、基本生活类商品继续保持较快增长

吃穿用等基本生活类商品继续保持较快增长。7月份，限额以上单位粮油食品类、饮料类和烟酒类商品同比分别增长16.7%、17.3%和15.6%，增速分别比6月份提高2.0、0.4和3.5个百分点；服装类和日用品类商品增速都在10%以上，也比6月份有所提高。

三、餐饮收入增速有所加快

7月份，餐饮收入同比增长12.2%，增速比6月份加快0.6个百分点。其中，限额以上单位餐饮收入增长8.1%，比6月份加快1.2个百分点。

四、新兴业态和消费升级类商品销售良好

一是网上零售继续快速增长。1-7月份，全国网上实物商品零售额同比增长37%，高出社会消费品零售总额增速26.6个百分点，在社会消费品零售总额中所占比重仍高达9.7%。