新闻稿：中国前7月全国固定资产投资同比增11.2%，增速稳中略缓--统计局

路透北京8月12日 - 中国国家统计局周三发布今年前7个月中国固定资产投资情况，以下为2015年1-7月份全国固定资产投资、民间固定资产投资数据全文和解读全文：

**2015年1-7月份全国固定资产投资（不含农户）增长11.2%**

2015年1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）288,469亿元，同比名义增长11.2%，增速比1-6月份回落0.2个百分点。从环比速度看，7月份固定资产投资（不含农户）增长0.75%。

分产业看，1-7月份，第一产业投资7741亿元，同比增长28.2%，增速比1-6月份提高0.4个百分点；第二产业投资118,891亿元，增长9%，增速回落0.3个百分点；第三产业投资161,837亿元，增长12.1%，增速回落0.3个百分点。

第二产业中，工业投资116,639亿元，同比增长9%，增速比1-6月份回落0.3个百分点；其中，采矿业投资6,665亿元，下降6.5%，降幅缩小1.2个百分点；制造业投资96,755亿元，增长9.2%，增速回落0.5个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资13,219亿元，增长17.4%，增速提高0.3个百分点。

第三产业中，基础设施投资（不含电力）49,835亿元，同比增长18.2%，增速比1-6月份回落0.9个百分点。其中，水利管理业投资增长16.6%，增速提高2.1个百分点；公共设施管理业投资增长18.3%，增速回落0.8个百分点；道路运输业投资增长19.9%，增速回落2.3个百分点；铁路运输业投资增长10.9%，增速回落8个百分点。

分地区看，1-7月份，东部地区投资133,940亿元，同比增长9.7%，增速比1-6月份回落0.4个百分点；中部地区投资82,075亿元，增长14.7%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资70,399亿元，增长9.5%，增速回落0.4个百分点。

分登记注册类型看，1-7月份，内资企业投资274,763亿元，同比增长11.6%，增速比1-6月份回落0.2个百分点；港澳台商投资6,666亿元，增长6.9%，增速回落2.2个百分点；外商投资6,032亿元，增长1.4%，增速回落1.9个百分点。

从项目隶属关系看，1-7月份，中央项目投资12,144亿元，同比增长3.9%，增速比1-6月份提高2.9个百分点；地方项目投资276,325亿元，增长11.5%，增速回落0.4个百分点。

从施工和新开工项目情况看，1-7月份，施工项目计划总投资807,025亿元，同比增长4.2%，增速比1-6月份提高0.5个百分点；新开工项目计划总投资227,112亿元，增长2.4%，增速提高0.8个百分点。

从到位资金情况看，1-7月份，固定资产投资到位资金312,572亿元，同比增长6.8%，增速比1-6月份提高0.5个百分点。其中，国家预算资金增长20.2%，增速提高1.6个百分点；国内贷款下降4.2%，降幅缩小0.6个百分点；自筹资金增长8.6%，增速与1-6月份持平；利用外资下降23.9%，降幅缩小7个百分点；其他资金增长4.5%，增速提高2.1个百分点。

**2015年1-7月份民间固定资产投资增长11.3%**

2015年1-7月份，民间固定资产投资187,534亿元，同比名义增长11.3%，增速比1-6月份回落0.1个百分点，比全国固定资产投资(不含农户)增速高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为65%。

分地区看，东部地区民间固定资产投资91,451亿元，同比增长11.2%，增速与1-6月份持平；中部地区59,698亿元，增长15.8%，增速回落0.2个百分点；西部地区36,384亿元，增长5.0%，增速回落0.3个百分点。

分产业看，第一产业民间固定资产投资6,255亿元，同比增长31.6%，增速比1-6月份加快0.2个百分点；第二产业94,271亿元，增长10.4%，增速回落0.4个百分点；第三产业87,007亿元，增长11%，增速加快0.1个百分点。

第二产业中，工业民间固定资产投资93,262亿元，同比增长10.4%，增速比1-6月份回落0.4个百分点。其中，采矿业3,825亿元，下降7.5%，降幅比1-6月份收窄0.4个百分点；制造业84,672亿元，增长10.3%，增速回落0.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业4,765亿元，增长33.5%，增速加快0.7个百分点。

**解读：投资增速稳中略缓 投资结构不断优化**

——国家统计局投资司高级统计师王宝滨解读2015年7月份投资数据

2015年1-7月份，全国完成固定资产投资（不含农户）288,469亿元，同比增长11.2%，增速比1-6月份小幅回落0.2个百分点，基本保持平稳增长的态势。与此同时，投资结构继续优化。

一、第一产业投资持续高速增长

在国家政策的支持下，第一产业投资保持高速增长态势。1-7月份，第一产业投资7,741亿元，同比增长28.2%，增速比1-6月份提高0.4个百分点，比去年同期提高3.1个百分点。其中，农业投资3,803亿元，增长40.4%，林业投资1,090亿元，增长21.9%。

二、高技术产业投资保持较快增长

1-7月份，全国高技术产业投资16,643亿元，同比增长16.4%，比全部投资增速高5.2个百分点。其中，高技术制造业投资10,572亿元，同比增长13.1%，比全部制造业投资增速高3.9个百分点；高技术服务业投资6,071亿元，增长22.8%，比全部服务业投资增速高10.7个百分点。

三、工业技术改造投资增速有所提高

1-7月份，全国工业技术改造投资42,276亿元，同比增长12.9%，增速比1-6月份提高0.2个百分点，比全部工业投资增速高3.9个百分点；工业技术改造投资占全部工业投资的比重为36.2%，比去年同期提高1.2个百分点。

四、消费品制造业投资增速有所提高

1-7月份，全国消费品制造业投资26,035亿元，同比增长11.8%，增速比1-6月份提高0.2个百分点，比全部制造业投资增速高2.6个百分点。其中食品制造业投资增长17%，纺织服装、服饰业投资增长26.5%，家具制造业投资增长19.2%，文教体育用品制造业投资增长24.8%，印刷业和记录媒介的复制业投资增长15.4%。

五、基础设施投资中民间投资快速增长

随着基础设施领域对民营资本进入条件的不断放宽，基础设施投资中民间投资增长较快，比重不断提高。1-7月份，全国基础设施投资中民间投资11,246亿元，增长24.7%，比全部基础设施投资增速高6.5个百分点。民间基础设施投资占全部基础设施投资的比重为22.6%，比去年同期提高1.2个百分点。

六、六大高耗能行业投资增速回落