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市场报道 | 2015年 8月 12日 星期三 14:14 BJT

《汇市简讯》英镑/美元的买兴略增强，但仍徘徊在1.56下方

0607 GMT

* 英镑/美元上探1.5617的努力失败，昨日收在云区内部，对于多头是个不利讯号

* 今日早盘的买兴略微增强，英镑重新站上云区顶部1.5560

* 目前持守在1.5600下方，高点在1.5589

* 多头集结在1.5465，看向1.5665。停止单提高到1.5495水准，锁定小规模获利

* 技术图(link.reuters.com/ced45w)

(编译 高琦 审校 白云)

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