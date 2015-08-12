《汇市简讯》英镑/美元的买兴略增强，但仍徘徊在1.56下方

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0607 GMT
* 英镑/美元上探1.5617的努力失败，昨日收在云区内部，对于多头是个不利讯号
* 今日早盘的买兴略微增强，英镑重新站上云区顶部1.5560
* 目前持守在1.5600下方，高点在1.5589
* 多头集结在1.5465，看向1.5665。停止单提高到1.5495水准，锁定小规模获利
* 技术图(link.reuters.com/ced45w)
(编译 高琦 审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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