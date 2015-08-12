瑞典经济：央行委外调查显示，8月货币市场人士长期通胀预期持平

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透斯德哥尔摩8月12日 - 周三公布的一份由央行委外制作的调查报告显示，8月货币市场人士的长期通胀预期持平于7月。
TNS Sifo Prospera进行的调查显示，五年内通胀率预估为1.8%。
然而短期而言，通胀预期为下滑。
一年期通胀预料为0.9%，两年期通胀预料为1.4%，7月时的预估则分别为1.0%及1.5%。
瑞典央行的通胀目标为2%，多年来实际通胀持续低于目标水准，令央行饱受批评。
瑞典统计机构将于周四公布7月通胀数据。瑞典央行下次召开利率会议的时间为9月3日。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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