新闻稿：中国7月规模以上工业增加值同比增6%，增速有所回落--统计局

路透北京8月12日 - 中国国家统计局周三发布今年7月份规模以上工业增加值增长情况，以下为2015年7月份规模以上工业增加值增长数据全文与解读全文：

**2015年7月份规模以上工业增加值增长6.0%**

2015年7月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比6月份回落0.8个百分点。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.32%。1-7月份，规模以上工业增加值同比增长6.3%。

分三大门类看，7月份，采矿业增加值同比增长5.6%，制造业增长6.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降0.2%。

分经济类型看，7月份，国有控股企业增加值同比持平，集体企业增长1.3%，股份制企业增长7.7%，外商及港澳台商投资企业增长2.6%。

分行业看，7月份，41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长7.5%，纺织业增长8.0%，化学原料和化学制品制造业增长8.8%，非金属矿物制品业增长6.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长4.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长13.0%，通用设备制造业增长4.0%，专用设备制造业增长4.8%，汽车制造业下降0.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.7%，电气机械和器材制造业增长7.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.4%，电力、热力生产和供应业下降0.9%。

分地区看，7月份，东部地区增加值同比增长6.0%，中部地区增长7.4%，西部地区增长7.9%，东北地区下降1.9%。

分产品看，7月份，565种产品中有268种产品同比增长。其中，钢材9,230万吨，同比下降1.9%；水泥21,193万吨，下降4.7%；十种有色金属436万吨，增长9.3%；乙烯146万吨，下降2.3%；汽车156.2万辆，下降11.2%；轿车70.8万辆，下降26.3%；发电量5,090亿千瓦时，下降2.0%；原油加工量4,354万吨，增长4.3%

7月份，工业企业产品销售率为97.7 %，比上年同期下降0.1个百分点。工业企业实现出口交货值9,601亿元，同比名义下降2.5%。

**解读：7月份工业生产增速有所回落**

——国家统计局工业司高级统计师江源解读7月份工业生产数据

7月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6%，增速较6月份回落0.8个百分点；1-7月份，规模以上工业增加值同比增长6.3%，与1-6月份持平。

7月份全国工业生产增速回落的主要原因如下：

一是外需低迷，出口下降。7月份，海关统计的出口同比下降8.9%。从出口重点商品看，纺织纱线、织物及制品、服装及衣着附件和鞋类等出口降幅扩大，导致这些行业的工业品生产增速有所回落，其中化学纤维产量增长5.5%，增速较6月份回落6.1个百分点；梭织服装增长2%，回落1.7个百分点；鞋下降8%，降幅扩大6.8个百分点。

二是受投资、房地产需求减弱影响，部分投资品生产进一步下滑。7月份，粗钢产量同比下降4.6%，降幅较6月份扩大3.8个百分点；钢材产量由6月份增长1.3%转为下降1.9%；平板玻璃下降13.5%，降幅扩大9个百分点。此外，建筑工程用机械、载货汽车等下降幅度也呈进一步扩大势头。

三是部分消费品生产下降。7月份，轿车产量下降26.3%，降幅较6月份扩大14.9个百分点；卷烟产量由6月份增长1.4%转为下降4.3%。

此外，去年7月工业增长基数较高；部分地区受台风等天气原因影响，工业生产增速回落幅度较大，如浙江省7月工业生产增速为2.5%，比上月回落了3.5个百分点。这些因素也导致了7月份全国工业生产增速回落。

7月份工业生产增速出现回落，一方面表明工业经济企稳的基础还不牢固；另一方面，工业月度之间增速出现一定的波动也属于正常现象。1-7月份工业生产累计增速与上半年持平，总体仍属平稳态势。特别需要指出的是，7月份工业经济结构调整仍在取得积极进展：

一是高技术产业增加值增长有所加快，7月份，高技术产业增长9.6%，增速较6月份加快0.4个百分点。医药制造业增长10.3%，增速较6月份加快1.8个百分点；计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.4%，加快0.2个百分点。

二是支撑工业转型升级的高端细分行业仍然保持了较快增长。7月份，航空、航天器及设备制造行业增加值增长34.6%；城市轨道交通设备制造增长19.7%；通信设备制造增长15.5%；雷达及配套设备制造增长12.8%；电子器件制造增长13.1%。