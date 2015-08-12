日本股市：跌1.6%至两周新低，受人民币贬值拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月12日 - 日本股市日经指数周三创两周新低，此前中国央行连续第二日下调人民币中间价，引发更多对中国经济增长放缓的担忧，与中国有关的股票受打击。
日经指数 跌1.6%至20,392.77点，创两周最低水平，创逾一个月来最大跌幅。
东证股价指数 跌1.3%至1,665.75点，市场成交量大，成交额超过3万亿日圆，较过去一年平均水平高出约25%。
钢铁股领跌中国相关股票，出口类股受创，入境旅游类股也下跌。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”