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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 14:37 BJT

日本股市：跌1.6%至两周新低，受人民币贬值拖累

路透东京8月12日 - 日本股市日经指数周三创两周新低，此前中国央行连续第二日下调人民币中间价，引发更多对中国经济增长放缓的担忧，与中国有关的股票受打击。

日经指数 跌1.6%至20,392.77点，创两周最低水平，创逾一个月来最大跌幅。

东证股价指数 跌1.3%至1,665.75点，市场成交量大，成交额超过3万亿日圆，较过去一年平均水平高出约25%。

钢铁股领跌中国相关股票，出口类股受创，入境旅游类股也下跌。(完)

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