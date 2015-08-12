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市场报道 | 2015年 8月 12日 星期三 14:33 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎走势偏于上行，买单上移

0623 GMT

* 美元/瑞郎昨日收在3月/5月跌势1.0128/0.9072的76.4%回档位0.9879上方

* 汇率再次未能站上30日移动均线及波林格区间上缘线，今日该点位落在0.9901

* 但是若美元/瑞郎今日能够收在费波纳奇水准上方，则将看向3月高点1.0128

* 买单已经随着10日移动均线的上移而提高，目前聚集在0.9783

* 技术图(link.reuters.com/ged45w)

(编译 高琦 审校 戴素萍)

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