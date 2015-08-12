《汇市简讯》美元/瑞郎走势偏于上行，买单上移

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0623 GMT
* 美元/瑞郎昨日收在3月/5月跌势1.0128/0.9072的76.4%回档位0.9879上方
* 汇率再次未能站上30日移动均线及波林格区间上缘线，今日该点位落在0.9901
* 但是若美元/瑞郎今日能够收在费波纳奇水准上方，则将看向3月高点1.0128
* 买单已经随着10日移动均线的上移而提高，目前聚集在0.9783
* 技术图(link.reuters.com/ged45w)
(编译 高琦 审校 戴素萍)
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