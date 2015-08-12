企业并购：英国培生将以4.69亿英镑出售经济学人50%股权

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦8月12日 - 英国培生(Pearson) 周三表示，将经济学人集团(The Economist Group)的50%股权，以4.69亿英镑(合7.306亿美元)出售给其现有的投资者。培生日前才刚同意将金融时报卖给日本经济新闻。
培生在声明中表示，该公司已同意将经济学人集团27.8%股权、以及所有的B股特别股，分别以2.275亿英镑及5,950万英镑卖给Exor；Exor为Agnelli家族的控股公司。
培生所剩的普通股权，将由经济学人集团以1.82亿英镑的总价买回。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”