企业并购：英国培生将以4.69亿英镑出售经济学人50%股权

路透伦敦8月12日 - 英国培生(Pearson) 周三表示，将经济学人集团(The Economist Group)的50%股权，以4.69亿英镑(合7.306亿美元)出售给其现有的投资者。培生日前才刚同意将金融时报卖给日本经济新闻。

培生在声明中表示，该公司已同意将经济学人集团27.8%股权、以及所有的B股特别股，分别以2.275亿英镑及5,950万英镑卖给Exor；Exor为Agnelli家族的控股公司。