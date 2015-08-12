全球金市：黄金涨至三周高点附近，因人民币贬值刺激避险买需

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0623GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,114.40美元，周二曾触及7月20日以来高点1,119美元。
“金价可能受益的唯一原因将只是出自避险考虑，”OCBC Bank分析师Barnabas Gan说。
Gan指出，但如果中国的举动确实引发汇率战，那么每种货币都将贬值，而美元维持强势，这最终可能打压金价。
他还表示，人民币贬值令中国进口黄金成本增加，从而可能延长中国需求疲弱的态势。
美国12月期金 涨0.5%至每盎司1,113.10美元。
现货银 下跌0.4%至每盎司15.22美元，周二曾触及一个月高点。现货铂金(白金) 持稳于984.70美元，隔夜一度升至三周高点；现货钯金 基本持平于601.90美元。(完)
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(编译 李春喜/王兴亚；审校 白云/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”