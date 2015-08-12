印尼政经：总统维多多改组内阁，撤换经济统筹部长与贸易部长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达8月12日 - 印尼总统佐科-维多多在周三的大规模内阁重组中，撤换重要的负责经济的官员。维多多就任总统不到一年。
前印尼央行总裁纳苏迪温(Darmin Nasution)已被任命为经济统筹部长，知名私募股权高管Tom Lembong接任贸易部长。
由于扭转经济放缓的努力不见成效，维多多面临来自党内与民众要求内阁改组的压力不断增加。(完)
(编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”