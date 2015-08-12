印尼政经：总统维多多改组内阁，撤换经济统筹部长与贸易部长

路透雅加达8月12日 - 印尼总统佐科-维多多在周三的大规模内阁重组中，撤换重要的负责经济的官员。维多多就任总统不到一年。

前印尼央行总裁纳苏迪温(Darmin Nasution)已被任命为经济统筹部长，知名私募股权高管Tom Lembong接任贸易部长。

由于扭转经济放缓的努力不见成效，维多多面临来自党内与民众要求内阁改组的压力不断增加。(完)