路透基点：永利澳门入市，拟筹措28亿美元贷款

路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，赌场运营商 永利澳门入市融资，拟延展一笔23亿美元的旧贷款，另外筹措一笔5亿美 元的新贷款。 消息人士称，新贷款将用于一般公司用途，延展贷款适用于2012年7 月完成的23亿美元贷款。 最新融资案利率料将接近2012年的贷款安排，该笔贷款包含15.5亿美 元的五年期循环信贷，以及7.5亿美元的六年期定期贷款。这两部分贷款 前两个季度的初始利率均为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基 点，之后将根据杠杆比率确定利率：杠杆比率在4.5倍或以上加码250个基 点，4.0-4.5倍加码225个基点，3-4倍加码200个基点，少于3倍则加码175 个基点。 该案吸引16家银行参贷之后，从最初15亿美元的规模有所扩大。 永利澳门在香港上市，是澳门赌场和娱乐度假村的开发商、运营商和 业主。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)