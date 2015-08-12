路透基点：永利澳门入市，拟筹措28亿美元贷款

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，赌场运营商 永利澳门入市融资，拟延展一笔23亿美元的旧贷款，另外筹措一笔5亿美 元的新贷款。 消息人士称，新贷款将用于一般公司用途，延展贷款适用于2012年7 月完成的23亿美元贷款。 最新融资案利率料将接近2012年的贷款安排，该笔贷款包含15.5亿美 元的五年期循环信贷，以及7.5亿美元的六年期定期贷款。这两部分贷款 前两个季度的初始利率均为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基 点，之后将根据杠杆比率确定利率：杠杆比率在4.5倍或以上加码250个基 点，4.0-4.5倍加码225个基点，3-4倍加码200个基点，少于3倍则加码175 个基点。 该案吸引16家银行参贷之后，从最初15亿美元的规模有所扩大。 永利澳门在香港上市，是澳门赌场和娱乐度假村的开发商、运营商和 业主。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”