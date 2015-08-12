新兴汇市：人民币贬值引发货币战争担忧，多种亚币跌至数年低点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
坡元兑美元下滑1.1%至1.4165，为2010年6月来最低。
受坡元下滑影响，新加坡指标三个月利率升至四个月高点，因投资者纷纷寻求更高收益。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 124.65 125.13 +0.39 -4.00 119.66
坡元 1.4147 1.4014 -0.94 -6.27 1.3260
台币 32.380 32.080 -0.93 -2.04 31.718
韩元 1188.23 1179.10 -0.77 -7.48 1099.30
泰铢 35.52 35.37 -0.42 -7.38 32.90
菲律宾披索 46.30 45.93 -0.80 -3.41 44.72
印尼卢比 13810.00 13595.00 -1.56 -10.35 12380.00
印度卢比 64.88 64.19 -1.06 -2.84 63.03
马币 4.0370 3.9615 -1.87 -13.39 3.4965
人民币 6.4430 6.3231 -1.86 -3.71 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/张明钧/陈宗琦/孙国玉/孙茉莉; 审校 高琦/张明钧/艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”