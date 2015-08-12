人民币衍生品：美元掉期曲线上移，即期大贬后掉期表现更趋近利率平价

路透北京/上海8月12日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三较上周五上移，相比即期成为中间价改革的惊弓之鸟，掉期市场则反应平平。交易员称，目前远掉市场的表现更加趋近于利率平价，远端美元升水主要反映了人民币与美元存款利差，没有体现出太多的人民币贬值预期。

他们并指出，市场仍在消化央行中间价改革带来的冲击。虽然掉期曲线较上周上移，但今日曲线却平坦化，主因人民币即期接连两日重挫逾千点，带动本币流动性整体收缩与短端掉期点上扬；而在中美利差趋于收窄的预期下，长端美元掉期升水缺乏大幅上扬的基础。

“远端受usd预期的升息后，利差缩窄原因，不应该大幅向上。”一中资行交易员说。

截止北京时间15:10，美元/人民币一周期掉期 报在29个点子，一个月期 报133个点子，一年期掉期美元升水 报1,510个点子，分别较上周五上扬41.4%、19.8%、1.2%。

另一中资行交易员指出，此前因为即期汇率僵持，无法释放的贬值压力大多体现在长端美元掉期升水上。但目前人民币升贬值预期可以立即反映在即期市场上，长端掉期点自然而然就回落了。不过短端掉期点因资金面趋紧与购汇需求而有所上扬，但整体仍比较稳定。

鉴于市场对央行近期推动人民币进一步贬值仍存担忧，这或为远端掉期上行提供支撑。不少机构在央行中间价改革之后纷纷下调人民币/美元汇率预期，中金公司将年末预测值由6.25下调至6.45；瑞银则将年底预估值由6.3下调至6.5，并预计2016年人民币将进一步贬至6.6；中信证券预计人民币/美元贬值将是渐进式的，未来12个月可能贬值3-5%。

针对今日中间价继续大跌，央行最新评论称，在有管理的浮动汇率制度下，人民币汇率中间价的波动是正常的。从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自即日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

中国银行间市场周三资金面有所收紧，不过回购利率涨幅暂有限。汇率新政后人民币连续第二日大幅贬值，大行整体资金供给进一步收缩，机构平头寸的难度较此前明显增加。