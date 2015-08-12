法国经济：6月经常账盈余创2011年11月来最高水平，达10亿欧元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透巴黎8月12日 - 法国央行周三公布的数据显示，法国6月份经常帐盈余创2011年11月以来最高水平，这是该国2007年年中以来第三次录得季度经常帐盈余。
商品项目赤字的大幅缩减、服务项目盈余的增加以及投资流入的增强，令法国6月经常账盈余达到10亿欧元，为连续第三个月实现经常项目盈余。
汽车及军备海外销售强劲使得法国6月贸易逆差收窄至2009年年中以来最低水平，而上周数据显示法国6月工业生产意外走疲。
好坏不一的经济数据或体现在法国第二季经济增速较第一季放慢。
路透调查的分析师预计，将于周五公布的数据或显示法国第二季经济增长0.2%，低于第一季的0.6%。(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。