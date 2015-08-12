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货币新闻 | 2015年 8月 12日 星期三 15:50 BJT

法国经济：6月经常账盈余创2011年11月来最高水平，达10亿欧元

路透巴黎8月12日 - 法国央行周三公布的数据显示，法国6月份经常帐盈余创2011年11月以来最高水平，这是该国2007年年中以来第三次录得季度经常帐盈余。

商品项目赤字的大幅缩减、服务项目盈余的增加以及投资流入的增强，令法国6月经常账盈余达到10亿欧元，为连续第三个月实现经常项目盈余。

汽车及军备海外销售强劲使得法国6月贸易逆差收窄至2009年年中以来最低水平，而上周数据显示法国6月工业生产意外走疲。

好坏不一的经济数据或体现在法国第二季经济增速较第一季放慢。

路透调查的分析师预计，将于周五公布的数据或显示法国第二季经济增长0.2%，低于第一季的0.6%。(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)

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