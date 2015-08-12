中国汇市：人民币收盘续跌1%至三年低位，尾盘快速反弹远离日低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京/上海8月12日 - 人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。
交易员称，市场仍在消化央行中间价改革带来的冲击。由于此前即期汇率长时间僵持，如今忽然放开波动，市场尚需时间适应目前的贬值节奏。但连两日急贬后市场流动性已恶化，短期虽仍有下跌空间，但汇价失控可能性亦不大。
“现在一下波动起来，投机盘很多，但结汇也蛮多的，也看不出购汇结汇哪边强，扣除掉央行（干预）这部分，可能购汇偏多些。”一外资行交易员说。
他并指出，国有银行自6.43价位起持续结汇，代表央行卖出美元。后市人民币虽仍有下跌空间，但贬值速度料将有所减缓。
今日人民币即期最低报6.4510，刷新四年低位，但尾盘反弹至2012年7月24日以来的三年收盘新低。今日成交量亦创出历史最大值568亿美元。
中国央行周三表示，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。 （完） (发稿 张金栋/倪蔚丹；; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”