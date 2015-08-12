中国汇市：人民币收盘续跌1%至三年低位，尾盘快速反弹远离日低

路透北京/上海8月12日 - 人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。

交易员称，市场仍在消化央行中间价改革带来的冲击。由于此前即期汇率长时间僵持，如今忽然放开波动，市场尚需时间适应目前的贬值节奏。但连两日急贬后市场流动性已恶化，短期虽仍有下跌空间，但汇价失控可能性亦不大。

“现在一下波动起来，投机盘很多，但结汇也蛮多的，也看不出购汇结汇哪边强，扣除掉央行（干预）这部分，可能购汇偏多些。”一外资行交易员说。

他并指出，国有银行自6.43价位起持续结汇，代表央行卖出美元。后市人民币虽仍有下跌空间，但贬值速度料将有所减缓。

今日人民币即期最低报6.4510，刷新四年低位，但尾盘反弹至2012年7月24日以来的三年收盘新低。今日成交量亦创出历史最大值568亿美元。