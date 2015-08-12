《路透晚报》--8月12日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：跌1.6%至两周新低，受人民币贬值拖累

日经指数周三创两周新低，此前中国央行连续第二日下调人民币中间价，引发更多对中国经济增长放缓的担忧，与中国有关的股票受打击。日经指数跌1.6%至20,392.77点，创两周最低水平，创逾一个月来最大跌幅。东证股价指数跌1.3%至1,665.75点。

--中国股市：沪综指震荡收跌1.1%，人民币中间价再度大跌继续拖累大盘

沪综指震荡收跌1.1%。分析师指出，受今日人民币兑美元中间价再度大幅贬值影响，大盘大幅低开，随后回升并再度围绕前收盘点位进行拉锯，盘中热点继续频繁转换，但个股抛压明显上升。预计短线大盘仍呈震荡走势，并寻求方向性突破。沪综指收报3,886.320点，跌41.588点或-1.06%。上证A股今日成交5,961亿元人民币，上日为7,113亿元。

--香港股市：收盘重挫2.4%，全球股市因人民币贬值而折腰

香港股市大跌，尾随全球及中国股市疲软走势，在最新迹象显示经济仍处困境之际，中国让人民币连续第二天大幅贬值。恒生指数收盘大跌2.4%至23,916.02点，国企股指数下滑2.0%至11,042.79点。

--汇市：美元下跌，人民币贬值令市场对美联储升息时间存疑

美元兑一篮子货币下跌0.6%，在美国公债收益率下跌之际面临压力。目前市场质疑中国让人民币贬值是否会影响美联储升息，导致美债收益率走低。欧元上涨，受益于以欧元为融资货币的人民币套利交易平仓。欧元兑美元触及一个月高位1.11385美元，日内上涨0.8%。美元指数降至96.691，美元兑日圆跌0.5%，至124.42日圆。

--欧元债市：两年期德债收益率触及纪录低点，人民币汇率大跌引避险风潮

德国两年期公债收益率跌至纪录低位，中国今日连续第二天令人民币大幅度贬值，引发了对于全球增长的担忧。据路透数据，德国两年期公债收益率跌至纪录低点负0.288%，而美国两年期公债收益率则触及一个月低点0.633%。

--国际油市：油价续跌，受累于人民币连续第二天贬值

原油价格继续下滑，因中国人民币连续第二天贬值，引燃关于中国经济状况的担忧，而原油产量也达到多年高位。0831GMT，近月布兰特原油期货跌0.03美元，报每桶49.15美元。美国原油期货涨0.12美元至43.20美元。

--全球金市：黄金涨至三周高点附近，因人民币贬值刺激避险买需

黄金连续第五个交易日上涨，在三周高点附近交投，因中国人民币贬值加剧了货币战的担忧，打击高风险资产下跌，避险买需提振黄金上涨。0823GMT时，现货金扩大涨幅，报每盎司1,116.80美元。

--金属期市：LME期镍、期铜和期铝触及六年低点，人民币贬值引发需求忧虑

伦敦期镍、期铜和期铝均跌至六年低点，因围绕中国人民币贬值将削弱需求的担忧加剧。其中基于技术面的卖盘一度打压期镍下滑15%，随后有所回升。0826GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.23%，至每吨5,137美元。上海期货交易所主力10月期铜合约收高1.21%，至每吨39,350元人民币。