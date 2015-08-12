《汇市简讯》欧元/英镑长期趋势仍偏空，坚持逢高卖出策略

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0735 GMT
* 欧元/英镑在亚洲盘涨到0.7126，之后又回落到该水准下方
* 长期趋势仍然偏空，但料将迎来进一步的整固
* 在欧元升向0.7130英镑的过程中，坚持逢高卖出的策略
* 0.7130的上方是云区底部，7月27日高点和100日移动均线
* 7月创下的2015年低点0.6935是空头目标
* 技术图(link.reuters.com/hed45w)
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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