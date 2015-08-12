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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 15:45 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,998亿韩元，连续第六日卖超

路透首尔8月12日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0730GMT，外资
在韩国股市卖超2,998亿韩元，已连续六日卖超，期间累计卖超金额为6,0
79亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期       外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     8月12日      -299.8      261.1          18.5   
   ^ 8月11日       -87.7      -20.9          75.6
     8月10日　　　 -59.7       -2.6          67.2
     8月 7日　　　 -34.0     -173.1         151.7
     8月 6日      -101.9     -143.8         175.9
     8月 5日       -24.8       17.8         -64.2
     8月 4日        59.9       74.7        -173.5
     8月 3日        -8.5     -105.1          55.0
     7月31日       166.2      -90.2        -140.1
     7月30日       -79.8       93.3         -25.2
     7月29日         2.0      -34.1           3.1
     7月28日      -130.5      207.1         -87.5
     7月27日         1.1       36.0         -71.3
     7月24日      -258.6     -148.8         383.3
     7月23日      -189.2        5.9         171.7
    ----------------------------------------------
    本月以来      -556.6      -91.9         306.2
    ----------------------------------------------
    今年以来     6,175.0   -9,894.3       3,433.0
    ---------------------------------------------- 
    
     ^ 8月11日为修正后数据
    (完)

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