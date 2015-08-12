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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 15:59 BJT

卢布汇率：卢布创六个月新低，央行关于人民币贬值的声明未起作用

路透莫斯科8月12日 - 俄罗斯卢布周三创六个月新低，受油价下跌拖累，央行声明未影响到卢布。俄罗斯央行称，人民币贬值或最终惠及卢布。

0728 GMT，卢布兑美元 跌1.2%，至65.04卢布，为2月中期以来最低水平，8月跌势继续扩大。

卢布兑欧元 跌1.5%，至72.15卢布。

俄罗斯央行周三表示，人民币贬值将不会对俄罗斯卢布带来直接影响。“在国内外汇市场上，以人民币计价的交易量同以美元或欧元计价的交易量相比而言，非常微不足道。”央行表示道。

俄罗斯央行在电子邮件声明中表示：“中期我们预计人民币贬值将促进中国出口及经济增长。”

俄罗斯央行还称：“这最终将惠及包括石油在内的全球商品价格，而这将有助于卢布走强。”(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 李春喜)

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