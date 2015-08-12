更新版 1-CNH市场动态：人民币即期两日内一度狂跌逾6%，尾盘跌势已放缓

(新增报价及市场评论)

路透香港8月12日 - 离岸人民币兑美元即期 周三午盘一度狂跌近3.25%至6.5945元，创近四年来低位，因今日中间价继续大幅下调。交易人士预计宽幅震荡仍会继续，人民币下半年震荡贬值走势就此拉开。

“今天焦点都在fixing，感觉今天才是重头戏。”一位外资行研究人士称。

人民币兑美元中间价 今日报6.3306元，较上日中间价续跌1.6%。

“昨天今天的策略都是估人民币和债券，怕只是贬值的开始，昨天走的早的，今天庆幸了。这步调周末人民币就贬到6.8了，超出年初市场所有预测。”香港一位交易员称。

针对今日中间价继续大跌，央行最新评论称，在有管理的浮动汇率制度下，人民币汇率中间价的波动是正常的。短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。而从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。

本地时间16:21，离岸人民币现汇跌幅缩窄至2.19%，报6.5276。有交易人士表示，在午盘15：02盘中创低点6.5945后不久，受在岸大量美元/人民币卖盘带动，在岸人民币反弹回6.3870，离岸人民币亦跟随有所反弹。

“在岸即期汇率午盘在干预下有所反弹，这说明央行在压缩中间价和即期的价差，实现中间价的‘市场化’。”一位券商分析师认为。

另位外资行交易员称，“今天中间价继续贬值，CNH一下就疯了，但这两天一度跌过6%了，人民币并未有大幅贬值空间，但如果引起市场恐慌就不太好了，看央行这两天把市场搞得血流成河的样子，反而不好预计后续的发展了。”

人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至四年低位6.3870，尾盘快速反弹远离日低6.4510。中间价续贬千点并创近三年低点。

无本金远期外汇(NDF)一年期报6.6425/6480，跌2.17%，上日收盘在6.5015，一年期NDF较离岸即期汇率贴水-1.94%左右。

多种亚币跌至数年低点，马币(林吉特)/美元 跌破4.0000马币的关键心理关卡， 触及17年新低，印尼卢比 也下跌至1998年7月以来的最低水平。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。 （完）