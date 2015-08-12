欧洲个股：印度政府对雀巢发起集体诉讼，索赔9,900万美元

路透孟买8月12日 - 印度政府以不正当商业行为以及出售瑕疵商品为由，代表印度消费者向雀巢(Nestle)印度子公司发起集体诉讼，要求赔偿64亿印度卢比(9,900万美元)。

政府代表消费者索赔，雀巢是首个在印度遭遇这一情况的外资公司。

该诉讼周三公之于众。此前印度发生了十年来最严重的食品恐慌，牵涉到包装商品。

印度北方Uttar Pradesh邦的一名监管机构人士5月份称，在雀巢美极方便面样本中发现铅超标。(完)