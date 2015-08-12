欧洲个股：印度政府对雀巢发起集体诉讼，索赔9,900万美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透孟买8月12日 - 印度政府以不正当商业行为以及出售瑕疵商品为由，代表印度消费者向雀巢(Nestle)印度子公司发起集体诉讼，要求赔偿64亿印度卢比(9,900万美元)。
政府代表消费者索赔，雀巢是首个在印度遭遇这一情况的外资公司。
该诉讼周三公之于众。此前印度发生了十年来最严重的食品恐慌，牵涉到包装商品。
印度北方Uttar Pradesh邦的一名监管机构人士5月份称，在雀巢美极方便面样本中发现铅超标。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”