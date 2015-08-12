金属期市：LME期镍、期铜和期铝触及六年低点，人民币贬值引发需求忧虑

“我认为金属已因投机客的担忧而超卖。但短线上你会愿意站出来面对吗？”悉尼的瑞银分析师Daniel Morgan表示。

“第一个层面的影响是如果价格更贵，使用量就会减少。而且大家会担心人民币贬值对中国经济面的实质意义何在。”

LME的跌势对上海市场影响不大，沪铜 上涨1.2%，期镍与期锡跌幅缩减至接近0.5%，暗示LME金属价格大跌吸引了买家入市。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化