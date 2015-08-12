金属期市：LME期镍、期铜和期铝触及六年低点，人民币贬值引发需求忧虑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我认为金属已因投机客的担忧而超卖。但短线上你会愿意站出来面对吗？”悉尼的瑞银分析师Daniel Morgan表示。
“第一个层面的影响是如果价格更贵，使用量就会减少。而且大家会担心人民币贬值对中国经济面的实质意义何在。”
LME的跌势对上海市场影响不大，沪铜 上涨1.2%，期镍与期锡跌幅缩减至接近0.5%，暗示LME金属价格大跌吸引了买家入市。(完)
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(编译 王洋/陈宗琦；审校 戴素萍/艾茂林/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”