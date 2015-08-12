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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 16:26 BJT

金属期市：LME期镍、期铜和期铝触及六年低点，人民币贬值引发需求忧虑

“我认为金属已因投机客的担忧而超卖。但短线上你会愿意站出来面对吗？”悉尼的瑞银分析师Daniel Morgan表示。

“第一个层面的影响是如果价格更贵，使用量就会减少。而且大家会担心人民币贬值对中国经济面的实质意义何在。”

LME的跌势对上海市场影响不大，沪铜 上涨1.2%，期镍与期锡跌幅缩减至接近0.5%，暗示LME金属价格大跌吸引了买家入市。(完)

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金属期市 LME库存变化

(编译 王洋/陈宗琦；审校 戴素萍/艾茂林/高琦)

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