更新版 1-台湾汇市：台币爆量收续创逾五年新低，因人民币续贬及外资汇出

* 外资净汇出约6亿美元，台币收盘续创逾五年新低 * 台币尾盘随人民币略为走稳，明天走势唯人民币是问 * 交易员预估明日区间在32.180-32.500 (新增交易员说法及相关数据) 路透台北8月12日 - 台币兑美元 周三收盘重贬3.85角，续创逾五年新低；交易 员表示，受人民币午后贬幅扩大，加上外资持续汇出，净汇出约6亿美元，央行顺势放手台 币一举掼破32.400，直奔至以32.465日低作收，累计过去两个交易日共贬2.17%。 交易员指出，今天一整天台币都是跟人民币波动起舞，尤其是在午后因人民币再重贬， 台币随人民币重贬瞬间急杀而下。 〞人民币贬幅扩大，台币完全没有支撑，跟着一路往下杀。〞一民营银行交易员说。 惟该民营银行交易员表示，在台湾汇市收盘前人民币稍稍止跌，台币才止住跌势。料明 日台币仍将紧盯人民币走势，能否止稳〞唯人民币是问〞。 人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即 期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机 盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。 台币兑美元今天收在32.465，续创逾五年的新低，前次收盘低位在2010年6月11日的32. 490。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度与上日 明显大增。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.480/32.500，上日收在32.290。 台币实质交易区间在31.980-32.460，上日交易区间在31.555-32.100。交易员预估，明 日台币实质交投波动区间暂看在32.180-32.500。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今天一个月期美元/台币换汇点溢价幅度明 显扩大；一个月美元/台币远汇 报32.540/32.560，上日收在32.290。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超87.88亿台币，连续五个交易日 卖超共计168.69亿台币；上交易日为卖超29.87亿台币。 本周国际重要经济数据和事件有： 8/12(三)：美国7月联邦预算；美国纽约联储总裁杜德利发表演说；澳洲央行副总裁洛 威发表演说。 8/13(四)：美国7月进出口物价、零售销售；美国6月企业库存；新西兰第二季零售销售 ；德国CPI和HICP 7月终值；法国HICP 7月终值；韩国央行利率决定；欧洲央行公布7月政策 会议的会议记录；菲律宾央行政策决定。 8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业 産出；美国7月PPI；欧元区/德国/法国/意大利GDP第二季初值；欧元区消费者物价调和指数 (HICP) 7月终值；澳洲央行助理总裁肯特就“近期劳动市场的发展”讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.465 32.080 31.970-32.465 32.130 18.25 19.31 元太外汇经纪公司 32.466 32.082 31.990-32.466 32.132 8.115 9.30 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.190/0.210 0.140/0.160 美元/台币六个月期 0.180/0.215 0.110/0.140 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)