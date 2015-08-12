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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 17:23 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币爆量收续创逾五年新低，因人民币续贬及外资汇出

* 外资净汇出约6亿美元，台币收盘续创逾五年新低
    * 台币尾盘随人民币略为走稳，明天走势唯人民币是问
    * 交易员预估明日区间在32.180-32.500

 (新增交易员说法及相关数据)
    路透台北8月12日 - 台币兑美元 周三收盘重贬3.85角，续创逾五年新低；交易
员表示，受人民币午后贬幅扩大，加上外资持续汇出，净汇出约6亿美元，央行顺势放手台
币一举掼破32.400，直奔至以32.465日低作收，累计过去两个交易日共贬2.17%。
    
    交易员指出，今天一整天台币都是跟人民币波动起舞，尤其是在午后因人民币再重贬，
台币随人民币重贬瞬间急杀而下。
    
    〞人民币贬幅扩大，台币完全没有支撑，跟着一路往下杀。〞一民营银行交易员说。
    
    惟该民营银行交易员表示，在台湾汇市收盘前人民币稍稍止跌，台币才止住跌势。料明
日台币仍将紧盯人民币走势，能否止稳〞唯人民币是问〞。
   
    人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即
期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机
盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。 
    
    台币兑美元今天收在32.465，续创逾五年的新低，前次收盘低位在2010年6月11日的32.
490。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度与上日
明显大增。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.480/32.500，上日收在32.290。 
    
    台币实质交易区间在31.980-32.460，上日交易区间在31.555-32.100。交易员预估，明
日台币实质交投波动区间暂看在32.180-32.500。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今天一个月期美元/台币换汇点溢价幅度明
显扩大；一个月美元/台币远汇 报32.540/32.560，上日收在32.290。 
    
    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超87.88亿台币，连续五个交易日
卖超共计168.69亿台币；上交易日为卖超29.87亿台币。 
    
    本周国际重要经济数据和事件有： 
    
    8/12(三)：美国7月联邦预算；美国纽约联储总裁杜德利发表演说；澳洲央行副总裁洛
威发表演说。
    
    8/13(四)：美国7月进出口物价、零售销售；美国6月企业库存；新西兰第二季零售销售
；德国CPI和HICP 7月终值；法国HICP 7月终值；韩国央行利率决定；欧洲央行公布7月政策
会议的会议记录；菲律宾央行政策决定。
     
    8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业
産出；美国7月PPI；欧元区/德国/法国/意大利GDP第二季初值；欧元区消费者物价调和指数
(HICP) 7月终值；澳洲央行助理总裁肯特就“近期劳动市场的发展”讲话。  
    
        
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     32.465    32.080  31.970-32.465   32.130    18.25   19.31
                                                                         
 元太外汇经纪公司     32.466    32.082  31.990-32.466   32.132    8.115    9.30
                                                                         
    
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.190/0.210           0.140/0.160 
 美元/台币六个月期            0.180/0.215           0.110/0.140     
 (完)
    
  

 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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