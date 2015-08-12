《路透晚报》--8月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：7月工业和投资俱疲指向经济破位风险，稳增长政策不会退场

中国周三公布的7月工业、投资和消费数据全面超预期下滑，结合此前PPI创下近六年低点和进出口双降逾8%，显示经济内在下行压力较大，下半年增速存在破七风险。

--《综述》中国人民币贬值引燃货币战忧虑，惹恼美国国会议员

近期经济数据持续低迷，中国周二宣布人民币贬值，给全球金融市场带来巨震。中国将此举称作一次市场化改革，但一些专家怀疑，这将可能是人民币汇率更长期下滑的开始。

--中国经济：人民币贬值将对出口产生刺激效果--商务部

中国调整人民币中间价之后，中国商务部投资促进局副局长张玉中周三表示，人民币贬值将对出口产生刺激效果。

--人民币贬值让出手阔绰的中国海外游客三思

中国游客担忧周二人民币突然贬值如果进一步演变成持续贬值，可能对他们的海外采购行为构成冲击。

--中国农业：鼓励创新土地流转形式，发展农业适度规模经营--农业部长

中国农业部部长韩长赋日前表示，转变农业发展方式核心是发展多种形式农业适度规模经营，各地要采取财政奖补等措施予以扶持，鼓励创新土地流转形式，引导农户依法采取转包、出租、互换、转让、入股等方式流转承包地。

--中国环保：国务院发布生态环境监测网络建设方案，依法追责建联动机制

中国国务院周三发布生态环境监测网络建设方案，明确到2020年，全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，各级各类监测数据系统互联共享，监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升，监测与监管协同联动，为依法追责提供技术支撑。

【金融】

--《焦点》“大步快跑”的中国央行冒险之旅：人民币贬值的潘多拉宝盒已打开

人民币中间价连续两天在中国央行突袭下骤贬3.4%，市场猝不及防下纷问人民币要贬至何处？而“大步快跑”的央行要如何拿捏好人民币汇率超调风险？交易人士预计人民币下半年震荡贬值走势就此拉开。

--中国央行：当前不存在人民币汇率持续贬值基础，中间价变动将趋合理平稳

中国央行周三表示，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。

--新闻稿：IMF就中国央行调整人民币汇率中间价形成机制发表声明

中国调整人民币汇率中间价形成机制，是令人欢迎的一步，这允许市场力量在决定汇率方面发挥更大作用。其影响将取决于新的外汇机制如何实施。我们相信中国可以，也应该致力于在两到三年内实现有效的浮动汇率机制。

--香港个股：深港通仍待监管部门批准，本月开始技术测试--港交所CEO

香港交易及结算所（港交所）行政总裁李小加周三称，深港通仍等待监管部门批准，但本月开始市场系统开发工作。

【固定收益】

--中国货币市场：资金收紧但回购利率升幅有限，人民币续贬宽松预期升温

中国银行间市场周三资金面有所收紧，不过回购利率涨幅暂有限。汇率新政后人民币连续第二日大幅贬值，大行整体资金供给进一步收缩，机构平头寸的难度较此前明显增加。

--《中国债市每日综述》现券转稳收益率冲高回落，因人民币跌幅收窄

中国银行间债市周三现券跌势暂止，收益率冲高回落，收盘水平与昨日相近；国债期货亦收升。交易员表示，早间人民币中间价再度急贬一度引发恐慌，不过随着即期汇价跌势缓解，债市情绪亦有所平复。

【外汇】

--中国汇市：人民币爆568亿美元天量续跌1%，央行干预远离日低

人民币兑美元即期周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。交易员认为，连两日急贬后市场流动性已恶化，短期虽仍有下跌空间，但汇价失控可能性亦不大。

--中国外汇：汇率形成机制比汇率水平更重要，积极适应汇率双向波动--专家

原中国国家外管局国际收支司司长管涛撰文表示，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，与加快人民币资本项目可兑换和推进人民币国际化的开放战略部署一脉相承；增加汇率弹性，有助于进一步夯实扩大对外金融开放的基础，降低金融开放的风险。

--中国外汇：人民币不会趋势性贬值，只需协调好对外开放步伐和措施--央行专家

中国央行周二宣布完善人民币兑美元中间价的报价。对此央行研究局首席经济学家马骏称，完善汇率报价机制有利于提高人民币汇率中间价的市场化程度及其基准性。11日中间价出现近2%的贬值，主要原因是其与上日收盘价之间差价的大幅收窄，不应该被解读为人民币将出现趋势性贬值。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌1.1%，人民币中间价再度大跌继续拖累大盘

中国股市沪综指周三震荡收跌1.1%。分析师指出，受今日人民币兑美元中间价再度大幅贬值影响，大盘大幅低开，随后回升并再度围绕前收盘点位进行拉锯，盘中热点继续频繁转换，但个股抛压明显上升。预计短线大盘仍呈震荡走势，并寻求方向性突破。

--香港股市：收盘重挫2.4%，全球股市因人民币贬值而折腰

香港股市周三大跌，尾随全球及中国股市疲软走势，在最新迹象显示经济仍处困境之际，中国让人民币连续第二天大幅贬值。恒生指数收盘大跌2.4%至23,916.02点，国企股指数下滑2.0%至11,042.79点。

--中国金融：指数挂钩ETF陷于折价，暗示外资对中国股市信心不足

中国政府的托市政策把股市拉回到4,000点附近，但与指数关联的基金却陷于折价，告诉我们情况并没有这么乐观。

--中国个股：中航工业旗下三家上市公司宣布停牌，因拟筹划重大事项

中国央企整合继续展开。继中远、中海旗下上市公司集体停牌后，另一重量级央企中航工业旗下三家公司亦宣布周三起停牌，原因分别是拟筹划重大事项或有重大事项未公告，市场推测此举或预示中航工业集团又将有新的整合动作。

--港股业绩：腾讯控股第二季净利按年升25%，符合市场预期