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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月12日

路透香港8月12日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:16时，1
 港元=0.83人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为35.93%，低于上交易日收盘的37.50%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.80      5.26      1.10
 建设银行                                          6.01      6.21      1.17
 中国银行                                          4.38      4.13      1.28
 农业银行                                          3.44      3.43      1.21
 招商银行                                         17.90     20.95      1.03
 中信银行                                          7.62      5.44      1.69
 交通银行                                          6.80      6.63      1.24
 民生银行                                          9.18      8.74      1.27
 中国人寿                                         28.08     28.70      1.18
 中国平安                                         33.79     43.45      0.94
 中国太保                                         25.48     32.15      0.95
 中信证券                                         21.98     21.05      1.26
 新华人寿                                         44.58     33.10      1.62
 海通证券                                         17.13     13.48      1.53
 华能国际                                         10.96      9.18      1.44
 大唐发电                                          7.31      3.34      2.64
 华电国际                                          9.00      7.09      1.53
 中煤能源                                         10.45      3.82      3.30
 中国神华                                         20.80     15.36      1.63
 中国石油                                         10.99      7.29      1.82
 兖州煤业                                         12.83      4.54      3.40
 中国石化                                          6.04      5.77      1.26
 上海石化                                          8.40      3.12      3.24
 中海油服                                         22.33      9.96      2.70
 仪征化纤                                          9.35      2.62      4.30
 中国铝业                                          7.16      3.01      2.87
 江西铜业                                         17.31     10.72      1.95
 洛阳钼业                                         15.10      5.08      3.58
 紫金矿业                                          4.71      2.28      2.49
 马钢股份                                          4.50      2.15      2.52
 鞍钢股份                                          6.42      4.46      1.73
 重庆钢铁                                          4.41      1.47      3.61
 海螺水泥                                         20.77     26.50      0.94
 洛阳玻璃                                         29.61      6.09      5.86
 京城机电                                         13.29      5.40      2.97
 中联重科                                          7.20      4.22      2.06
 金隅股份                                         10.33      6.57      1.89
 中国国航                                         10.92      6.99      1.88
 东方航空                                         10.72      5.26      2.46
 南方航空                                         11.60      6.29      2.22
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.84
 中海集运                                          8.73      3.11      3.38
 中集集团                                         25.35     16.68      1.83
 中海发展                                         11.08      5.49      2.43
 宁沪高速                                          8.26      9.99      1.00
 深高速                                            8.31      5.40      1.85
 成渝高速                                          5.89      3.08      2.30
 皖通高速                                         10.97      6.71      1.97
 广深铁路                                          5.99      3.98      1.81
 中国南车                                         15.71     10.06      1.88
 中国交建                                         16.04     10.72      1.80
 中国铁建                                         18.16     11.96      1.83
 中国中铁                                         14.86      7.92      2.26
 长城汽车                                         33.39     23.80      1.69
 比亚迪                                           61.99     35.50      2.10
 广汽集团                                         18.97      6.31      3.62
 青岛啤酒                                         38.62     41.40      1.12
 白云山                                           31.54     21.15      1.80
 新华制药                                         12.15      5.00      2.93
 海信科龙                                         11.12      5.65      2.37
 南京熊猫                                         20.40      6.49      3.79
 晨鸣纸业                                          8.51      3.97      2.58
 上海医药                                         21.68     18.18      1.44
 中兴通讯                                         20.88     17.68      1.42
 东方电气                                         17.54     10.78      1.96
 潍柴动力                                         25.65     10.86      2.85
 东北电气                                          6.09      2.10      3.49
 广船国际                                         57.12     24.15      2.85
 经纬纺机                                         17.50     11.10      1.90
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.03
 一拖股份                                         14.03      5.46      3.10
 北辰实业                                          6.38      2.54      3.03
 创业环保                                         11.98      4.94      2.92
 中国中冶                                          7.95      2.89      3.31
 金风科技                                         18.19     15.38      1.42
 丽珠                                             69.45     40.00      2.09
 万科                                             14.93     18.50      0.97
 郑煤机                                            9.50      4.26      2.69
 大连港                                            7.04      2.80      3.03
 山东墨龙                                         10.70      3.24      3.98
 浙江世宝                                         52.01     15.38      4.08
 复星医药                                         26.45     22.80      1.40
 光大银行                                          4.53      4.16      1.31
 东江环保                                         22.00     14.06      1.89
 上海电气                                         14.51      4.93      3.55
 广发证券                                         18.90     14.82      1.54
 华泰证券                                         19.13     15.26      1.51
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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