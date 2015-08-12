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市场报道 | 2015年 8月 12日 星期三 16:25 BJT

《汇市简讯》云区顶部目前压制欧元/美元的升势

0817 GMT

* 欧元/美元正测试云区顶部1.1144

* 现汇再度升回55日移动均线1.1089上方，云区底部在1.1138

* 自7月初以来，欧元还从来没有收在55日移动均线上方

* 下一道阻力位于1.1440/1.0808跌势的61.8%回档位1.1199

* 支撑位在10/21日移动均线切入位1.0972/60，需要跌破这里才能看到空头趋势的延续

* 技术图(link.reuters.com/bed45w)

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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