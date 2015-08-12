路透8月12日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/英镑：昨日升破0.7098英镑，强烈意谓着近期内会有更多的空头回补。此一修正走势的初步目标位是上看0.7176英镑，惟有升逾该水准，才会开始有更可观的升幅。

欧元/美元：在先从55日移动均线回落后，买盘再次回笼，且相对急升，之后又回吐部份升幅，终场差不多是持平。由于没有持续处于55日移动均线区间之下，因此后市可能持续向上修正，尤其是如果成功攻克1.1115阻力位的话，就会向上修正，打破自6月创下高位以来屡破前低的型态。美债收益率持续下跌，亦将支撑欧元兑美元走升。

美元兑离岸人民币：昨天有关是否建立起新趋势的问题，今天可以得到更为肯定的答案。然内部波浪型态，加上价格走势，都认为目前是在第三波的三分之一内走升，此为趋势走势中最有力的部分。理想上，第三波较小的部分应该会在目前的区域结束，为第四波的聚积/修正舖路，之后持续走高。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1142 1.1040 +0.92 -7.89 1.2097

美元/日圆 124.46 125.10 -0.51 +3.99 119.68

欧元/日圆 138.68 138.13 +0.40 -4.21 144.77

美元/瑞郎 0.9809 0.9877 -0.69 -1.33 0.9941

英镑/美元 1.5554 1.5572 -0.12 -0.12 1.5573

美元/加元 1.3071 1.3110 -0.30 +12.51 1.1618

澳元/美元 0.7304 0.7302 +0.03 -10.58 0.8168

新西兰元/美元 0.6573 0.6533 +0.61 -15.70 0.7797

欧元/瑞郎 1.0933 1.0908 +0.23 -9.09 1.2026

欧元/英镑 0.7161 0.7088 +1.03 -7.66 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5710 9.5596 +0.12 +1.08 9.4688

美元/挪威克朗 8.2294 8.2747 -0.55 +10.14 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价