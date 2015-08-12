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债券 | 2015年 8月 12日 星期三 16:50 BJT

欧元债市：两年期德债收益率触及纪录低点，人民币汇率大跌引避险风潮

据路透数据，德国两年期公债收益率 跌至纪录低点负0.288%，而美国两年期公债收益率 则触及一个月低点0.633%。

中长券的跌势更大，因未来消费者物价成长的前景黯淡。10年期德债收益率 下跌4个基点至0.59%，意大利 和西班牙 债券收益率则下跌2个基点，分别报1.76%和1.90%。

人民币 在中国公布欠佳的工业生产数据后进一步下跌。人民币贬值将侵蚀中国对石油等美元计价商品的购买力。

在欧洲，一年期通胀交换利率 跌至0.19%，为逾五个月来最低，6月已下跌近1%。在过去一个月，市场对欧洲央行何时升息的预期已推迟整整一年，至2019年。(完) 　　

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