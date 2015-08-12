欧元债市：两年期德债收益率触及纪录低点，人民币汇率大跌引避险风潮

据路透数据，德国两年期公债收益率 跌至纪录低点负0.288%，而美国两年期公债收益率 则触及一个月低点0.633%。

中长券的跌势更大，因未来消费者物价成长的前景黯淡。10年期德债收益率 下跌4个基点至0.59%，意大利 和西班牙 债券收益率则下跌2个基点，分别报1.76%和1.90%。

人民币 在中国公布欠佳的工业生产数据后进一步下跌。人民币贬值将侵蚀中国对石油等美元计价商品的购买力。