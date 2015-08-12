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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 16:52 BJT

《全球汇市》美元下跌，人民币贬值令市场对美联储升息时间存疑

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1136 1.1040 0.87 -7.94 1.2097

美元/日圆 124.52 125.10 -0.46 4.24 119.68

欧元/日圆 138.66 138.13 0.38 -4.52 144.77

美元/瑞郎 0.9813 0.9877 -0.65 -1.29 0.9941

英镑/美元 1.5557 1.5572 -0.10 -0.10 1.5573

美元/加元 1.3079 1.3110 -0.24 12.58 1.1618

澳元/美元 0.7291 0.7302 -0.15 -10.74 0.8168

新西兰元/美元 0.6556 0.6533 0.35 -15.92 0.7797

欧元/瑞郎 1.0927 1.0908 0.17 -9.11 1.2026

欧元/英镑 0.7157 0.7088 0.97 -7.71 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5638 9.5596 0.04 1.65 9.4688

美元/挪威克朗 8.2290 8.2747 -0.55 10.10 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧/孙国玉/孙茉莉/陈宗琦；审校 高琦/王洋/艾茂林/李春喜)

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