重温稿-台湾货币市场：91天期国库券料决标贴现率在0.38-0.39%

* 标售标的：91天期国库券

* 标售时间：周四(13日)

* 标售金额：暂定金额250亿台币

* 预测区间：0.38-0.39%

* 受访机构：六家

路透台北8月12日 - 路透周三调查显示，台湾明日标售91天期国库券料决标贴现率在0.38-0.39%，再创低位，因央行调降短率的动作不断。

路透调查六家银行，其中有二家本地商银、四家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.36-0.42%。

以下为各银行的看法重点分析：

--央行已连续两天调降了委托银行代收隔夜拆款利率至0.384%，部分交易员指出，在代收方面，央行对外商银的冲销动作也很消极，料令部分无法去化的资金转向标售。因此可能导引标售的决标贴现率跌破去年的低位--0.388%。

--存续期一年内的短券近期成交利率在0.40%附近。

--大型本地银行认为，本次决标贴现率下行是无可避免，不过考量到银行成本因素，可能下跌的幅度也不会太快、太剧。

财政部将在明日标售财104-7期国库券，金额250亿台币，期限91天期。该期国库券将在周五(14日)交割。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2015年

7月30日 273 300 0.460 3.62

4月10日 364 250 0.495 3.67

3月24日 91 350 0.477 2.86

2月2日 91 300 0.480 2.03

1月13日 182 250 0.490 3.02

1月 7日 273 287* 0.550 2.10

2014年

12月26日 182 350 0.530 3.87

12月24日 91 300 0.500 1.94

8月13日 182 200 0.410 4.36

7月11日 273 200 0.423 4.20

5月 8日 28 245* 0.319 4.36

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62