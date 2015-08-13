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亚洲 | 2015年 8月 13日 星期四 08:02 BJT

台湾已公布经济指标--2015/8/13

经济指标                   时间        最新数据    前次数据      下次公   预估值 
                                                                  布       
 商品出口(y/y)              7月           -11.9%      -13.9%      9/7      --
 商品进口(y/y)              7月           -17.4%      -16.1%      9/7      --
 外销订单(y/y)              6月            -5.8%       -5.9%      8/20     --
 经常帐盈余(亿美元)         第一季          +220      +191.1  r   8/20     --
 国际收支(亿美元)           第一季         +38.1       +18.2      8/20     --
 M2货币总计数(y/y)          6月           +6.53%      +6.81%      8/24     --
 季调失业率                 6月            3.76%       3.75%      8/24     --
 工业生产(y/y)              6月           -1.35%      -3.46%  r   8/24     --
 外汇存底(亿美元)           7月底       4,219.56    4,214.11      9/4      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)   7月           -0.66%      -0.56%      9/8      --
 国内生产总值(GDP) (y/y)    第二季        +0.64%      +3.37%      8/14     --
                                      (Q2概估值)  (Q1统计值)      (统计值  
                                                                  )        
 重贴现率(%)                6月25日       1.875%      1.875%      --       --
  
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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