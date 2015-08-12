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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 17:31 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币爆568亿美元天量续跌1%，央行干预远离日低

* 人民币下跌1%至三年低位
    * 成交爆568亿美元天量
    * 中间价续贬千点刷新三年低点
    * 交易员称央行尾盘入市干预
    * 后市人民币贬速料有所放缓

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京/上海8月12日 - 人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至三年低位，
尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘
快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。
    
    交易员称，市场仍在消化央行中间价改革带来的冲击。由于此前即期汇率长时间僵持，
如今忽然放开波动，市场尚需时间适应目前的贬值节奏。但连两日急贬后市场流动性已恶化
，短期虽仍有下跌空间，但汇价失控可能性亦不大。
    
   “现在一下波动起来，投机盘很多，但结汇也蛮多的，也看不出购汇结汇哪边强，扣除
掉央行（干预）这部分，可能购汇偏多些。”一外资行交易员说。
         
    他并指出，国有银行自6.43价位起持续结汇，代表央行卖出美元。后市人民币虽仍有下
跌空间，但贬值速度料将有所减缓。
    
    今日人民币即期最低报6.4510，刷新四年低位，但尾盘反弹至2012年7月24日以来的三
年收盘新低；中间价下跌1,008个点子至2012年10月11日以来的近三年新低；离岸CNH今日亦
一度贬至四年低位，与在岸价差最高扩至逾1,500个点子；今日成交量亦创出历史最大值568
亿美元。
    
    中国央行周三表示，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基
础，短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动
将会逐渐趋向合理平稳。 
    
    招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，短期内人民币还将迎来一波短促猛烈贬
值，直接杀至央行预期目标，但这个目标价位目前难于估计；在这之后，市场每日接近2%的
波动肯定无法持续，因2%基本是其他货币处于危机时的状态。

    “理想的路径是，每日波幅回到0.5%左右，也就是每天300点上下，这种波幅在国际来
看是比较正常的。”他表示。
    
    不少机构在央行中间价改革之后纷纷下调人民币/美元汇率预期，中金公司将年末预测
值由6.25下调至6.45；瑞银则将年底预估值由6.3下调至6.5，并预计2016年人民币将进一步
贬至6.6；中信证券预计人民币/美元贬值将是渐进式的，未来12个月可能贬值3-5%。
    
    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三下跌0.6%，在美国公债收益率(殖利率)下跌之际
面临压力。目前市场质疑中国让人民币贬值是否会影响美国联邦储备理事会(FED/美联储)升
息，导致美债收益率走低。新兴亚币周三跌至数年低位，此前中国央行允许人民币连续第二
天贬值，至四年低位，此举引发对全球爆发货币战的担忧。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元              今日              上日      升贬
 即期成交价格                      6.387             6.3231    -1.00%
 中间价                            6.3306            6.2298    -1.59%
 成交额                            568.27亿美元                
 日内美元兑人民币相对于中间价最大  0.89%(上限±2%)   日高      日低
 波幅                                                          
 日内波动幅度(pips)                770               6.374     6.451
 今年以来升贬幅度                                              -2.87%
 2005年汇改以来升贬幅度                                        29.58%
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C  1,500                       
 FXS>                                                          
 
    离岸人民币市场
  
 工具                          今日      上日
 CNH即期                       6.5287    6.3878
 一年期NDF                     6.6345    6.5015
    
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹；; 审校 黄凯/杨淑祯)

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