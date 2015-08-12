更新版 1-中国汇市：人民币爆568亿美元天量续跌1%，央行干预远离日低

* 人民币下跌1%至三年低位 * 成交爆568亿美元天量 * 中间价续贬千点刷新三年低点 * 交易员称央行尾盘入市干预 * 后市人民币贬速料有所放缓 (新增收盘报价和评论) 路透北京/上海8月12日 - 人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至三年低位， 尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘 快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。 交易员称，市场仍在消化央行中间价改革带来的冲击。由于此前即期汇率长时间僵持， 如今忽然放开波动，市场尚需时间适应目前的贬值节奏。但连两日急贬后市场流动性已恶化 ，短期虽仍有下跌空间，但汇价失控可能性亦不大。 “现在一下波动起来，投机盘很多，但结汇也蛮多的，也看不出购汇结汇哪边强，扣除 掉央行（干预）这部分，可能购汇偏多些。”一外资行交易员说。 他并指出，国有银行自6.43价位起持续结汇，代表央行卖出美元。后市人民币虽仍有下 跌空间，但贬值速度料将有所减缓。 今日人民币即期最低报6.4510，刷新四年低位，但尾盘反弹至2012年7月24日以来的三 年收盘新低；中间价下跌1,008个点子至2012年10月11日以来的近三年新低；离岸CNH今日亦 一度贬至四年低位，与在岸价差最高扩至逾1,500个点子；今日成交量亦创出历史最大值568 亿美元。 中国央行周三表示，从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基 础，短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动 将会逐渐趋向合理平稳。 招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，短期内人民币还将迎来一波短促猛烈贬 值，直接杀至央行预期目标，但这个目标价位目前难于估计；在这之后，市场每日接近2%的 波动肯定无法持续，因2%基本是其他货币处于危机时的状态。 “理想的路径是，每日波幅回到0.5%左右，也就是每天300点上下，这种波幅在国际来 看是比较正常的。”他表示。 不少机构在央行中间价改革之后纷纷下调人民币/美元汇率预期，中金公司将年末预测 值由6.25下调至6.45；瑞银则将年底预估值由6.3下调至6.5，并预计2016年人民币将进一步 贬至6.6；中信证券预计人民币/美元贬值将是渐进式的，未来12个月可能贬值3-5%。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三下跌0.6%，在美国公债收益率(殖利率)下跌之际 面临压力。目前市场质疑中国让人民币贬值是否会影响美国联邦储备理事会(FED/美联储)升 息，导致美债收益率走低。新兴亚币周三跌至数年低位，此前中国央行允许人民币连续第二 天贬值，至四年低位，此举引发对全球爆发货币战的担忧。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.387 6.3231 -1.00% 中间价 6.3306 6.2298 -1.59% 成交额 568.27亿美元 日内美元兑人民币相对于中间价最大 0.89%(上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 770 6.374 6.451 今年以来升贬幅度 -2.87% 2005年汇改以来升贬幅度 29.58% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C 1,500 FXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5287 6.3878 一年期NDF 6.6345 6.5015 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹；; 审校 黄凯/杨淑祯)