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市场报道 | 2015年 8月 12日 星期三 16:58 BJT

全球贵金属：8月11日SPDR黄金与iShares白银持仓皆持平

路透8月12日 - 周二全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold T
rust 黄金持仓量与周一维持不变，全球最大的白银ETF--iShares Si
lver Trust 白银持仓亦与周一持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)    日期    
变动       增减
    SPDR      21,467,043.9　　8月11日   21,467,043.9　 8月10日  
  0.0       0.00%
    iShares  326,209,249.4    8月11日  326,209,249.4   8月10日  
  0.0       0.00%(完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 陈宗琦；审校 王洋)

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