全球贵金属：8月11日SPDR黄金与iShares白银持仓皆持平

路透8月12日 - 周二全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold T rust 黄金持仓量与周一维持不变，全球最大的白银ETF--iShares Si lver Trust 白银持仓亦与周一持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 21,467,043.9 8月11日 21,467,043.9 8月10日 0.0 0.00% iShares 326,209,249.4 8月11日 326,209,249.4 8月10日 0.0 0.00%(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦；审校 王洋)