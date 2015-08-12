亚洲橡胶：TOCOM期胶扩大跌幅，人民币贬值打压大宗商品

“中国的外汇政策凸显其专注于推动出口，这令部分寄望中国提振国内消费的投资者感到失望，”Rakuten Securities大宗商品分析师Satoru Yoshida表示。

人民币兑美元即期 周三开盘报6.4300元，较昨日收盘跌1.66%，刷新四年低点，因今日中间价继续大幅下调。人民币兑美元中间价 今日报6.3306元，较上日中间价跌1.6%。

人民币周三触及四年低点，引发全球货币战疑虑，北京也遭控以不公平的方式支持其出口商。

“美元升值令橡胶与其他商品进一步承压，”Yoshida表示。

不过，上海1月主力期胶 上涨5元人民币，收报每吨12,310元(约合1,927.81美元)。

新加坡SICOM近月9月期胶合约 最新报每公斤134.1美分，下跌1.6美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 艾茂林/高琦)