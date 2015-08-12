欧洲汇市：英镑兑欧元触及一个月低位，英国薪资增长放缓减轻升息压力

上周公布的英国央行会议记录显示，只有一名官员投票支持立即升息，市场原先猜测至少两人支持。

数据公布后，英镑兑欧元 日内下跌逾1%，至0.7170英镑，为7月13日以来最弱水准。

“市场现在非常关注英国首次升息时机，而就业市场及薪资将是重要因素，”摩根士丹利欧洲外汇策略主管Ian Stannard指出。“上周央行会议记录公布后，市场显然有点失望。”

“所以连同这个显示可能有点降温的证据，虽然是改善速度放缓而非直接放缓，这可能会使英镑有点承压。我认为欧元/英镑有机会在这里反弹。”

英镑兑人民币 上涨逾1%，触及11个月高点10.0421元人民币。

英镑兑美元 持平报1.5575美元。(完)

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