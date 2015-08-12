中国新债：四川省定向发行总额47.58亿元地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月12日 - 中国四川省财政厅周二稍晚公告，当日采用定向承销方式发行了总额47.58亿元人民币的地方政府债券，均为专项债券；各期限利率较下限上浮幅度均为15%。

四川省本次定向发行的一般债券期限包括五年、七年和10年，利率分别为3.66%、3.98%和4.01%。发行规模上，五年期为23.79亿元，七年为9.52亿元，10年期为14.27亿元。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省持平或贴近下限，上海市上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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