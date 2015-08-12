更新版 1-台湾货币市场：短率全面向下，央行连二日政策引导利率向下

* 央行连二日调低代收隔夜资金利率，也调降14天期冲销利率 * 短率全面走跌 * 部分票券商先行调低短票利率 * 债券附条件交易利率也走跌约1-2基点 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 高洁如 路透台北8月12日 - 台湾银行间短率周三全面向下。交易员表示，央行今日除连二日调低代收利率之外， 还出面调降了冲销14天期定存单的利率，令短率全面走跌。 货币市场交易员表示，隔拆利率虽变化微小，但三年多以前央行的调低隔夜资金冲销利率，一有动作至少 是持续了半个月以上，降幅也到10基点，因此预估短期利率会持续走低。 〞一周拆款利率高位应该是会受到影响走低。〞一位小型商银交易员说。 他们认为，在市场宽松的环境之下，拆款、短票、债券附买回等短率指标都可能持续下行。继上日央行标 售的两年期定存单之后，明日标售的国库券利率也会走低。 继上日引导银行间隔夜拆款利率向下后，台湾央行周三又将14天期定存单利率由0.50%调降至0.47%。 台湾央行周三委托银行收受隔夜资金利率连两日调降0.2基点至0.384%，上日在0.386%。根据路透资料显 示，央行在2012年3月间调高一波委托银行代收的隔拆利率，历时一个半月共调高了11.4基点。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平 0.382% 0.384% 均利率 --隔夜拆款利率区间 0.293-0.420% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.380-0.430% 0.380-0.490% --两周拆款利率区间 0.385-0.440% 0.390-0.445% **短票利率走低** 短票方面，票券商交易员表示，在央行动作引导下已将成交利率向下压低，不排除央行未来会有一连串的 动作，还是会持续带领短率缓步向下。 另一家票券商则说，近两日票量太少因此并未调低利率，但明日票量升，也会跟进将利率开低。 〞我们也要动作了，趋势向下 ，所以先从0.52%开始开吧!〞一位大型票券商交易员表示。 他们认为，利率向下开低，客户一定会不高兴，但在央行的动作之下，利率就算短暂持平，但可能也撑不 了太久。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.53-0.54%，上日在0.54%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.543%，前日在0.54 4%；上日成交量31.79亿台币，前日41.2亿台币。 台湾央行周三共发行2,577.5亿台币定存单，包含300亿台币的两年期定存单。若较今日存单到期金额2,36 0.5亿台币，存单发行余额增217亿。 本周央行存单到期金额总计为1兆3,705.5亿；本周余日的落点为周四2,408.5亿、周五723亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为226亿台币，累积超额准备为1,423亿台币、加计前期1%的超额 准备2,443亿台币。 **RP利率探低** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，央行意图引导短率向下的动作不断，债券附买回市场利率也向区 间的低位靠拢。 一大型证券商交易员则称，央行引导利率向下的举措不会马上停止，将会持续一段时间，债券附条件交易 利率可能续向下探低。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.50-0.53%，上日在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主 要成交在0.60-0.62%，上日在0.62-0.63%。 票券商利率也朝低位靠拢，大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率在0.42%，大区间 在0.44%-0.49%，但区间低位成交多。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，区间低位0.48%成 交不少，但大区间仍在0.48%-0.54%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有 所差异。 周三有麦格理集团 三年及五年宝岛债交割，金额3.7亿人民币。宽松因子则有99甲7期公债付息14 亿台币。 宽松因子有：周四98甲5期公债付息12.75亿台币；周五97甲5期公债付息15.75亿台币。(完) (审校 杨淑祯)