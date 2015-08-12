路透调查：人民币/美元料温和走贬，年底预计在6.41附近

路透北京8月12日 - 中国人民币中间价连续两天在央行突袭下骤贬3.4%，市场猝不及防下纷问人民币要贬至何处？路透进行的最新调查结果显示，分析师预计人民币兑美元未来将温和走贬，年底预计在6.41元人民币附近。

路透调查预估中值显示，分析师预计一个月和三个月后人民币汇率料分别在6.39和6.41，六个月后也就是明年1月底依然在6.41，一年后将处在6.45。（调查预估详情 ）

海通证券指出，从过去人民币升值的经验来看，从05年到13年累计升值36%，年均升幅约为3.5%，其中最多的07、08年升幅约为7%，如今人民币贬值或正好相反。

“目前人民币即期汇率相比年初贬值约1.8%，按照过去3.5%的平均升幅观察未来中性情况下年内还会继续贬值2%左右，极端情况下年内还需贬值5%左右，”海通称。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

不少专家分析，央行选择此时出手是为了应对国际货币基金组织特别提款权（SDR）货币篮子的要求，同时也有助于缓解出口恶化，以及中国经济面临的下行压力。

瑞银中国首席经济学家汪涛认为，央行此举暗示政府希望看到人民币兑美元有更大幅度的贬值，其预计今年年底人民币汇率在6.5元人民币附近，此前预估为6.3；预计2016年底进一步贬值到6.6。

人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出历史最大值568亿美元的天量。

盘中人民币即期最低报6.4510，刷新四年低位，但尾盘反弹至2012年7月24日以来的三年收盘新低；中间价下跌1,008个点子至2012年10月11日以来的近三年新低；离岸CNH今日亦一度贬至四年低位，与在岸价差最高扩至逾1,500个点子。

不过，华创证券宏观分析师徐阳持不同看法，他认为人民币汇率会先贬后升：倘若人民币是次一次性贬值多达10%，一个月之内最低点可能是6.83；之后鉴于汇率已贬到低点，外资出于对人民币加入SDR的预期将增加人民币买盘，那么一个月后（9月中）人民币将升值到6.5。

“11月是人民币纳入SDR的讨论期，因此三个月期看涨人民币到6.2；一旦人民币成功纳入SDR，预期兑现后将先涨后跌，六个月期看涨至6.10，一年期回落至6.20，”他说。