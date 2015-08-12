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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 18:33 BJT

东南亚股市：下挫，人民币贬值打击人气

新兴亚币周三全数下跌，印尼卢比 与马币(林吉特) 皆跌至17年低点，坡
元与菲律宾披索则触及五年低位。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌2%，触及两年低位。
    
    在新加坡，银行类股跌幅最明显，拖累新加坡股市 下挫2.9%，至2014年3月以
来最低收盘位。
    
    来宝集团 重挫11%，尽管推出一项股票回购计划。
    
    马来西亚股市 跌1.6%，菲律宾股市 下滑1%，而越南股市 下跌1.4%
。
        
    泰国股市因公众假期休市。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   350.71    -9.30   -2.58  -14.62   410.77
    新加坡                   3061.49   -91.57   -2.90   -9.02  3365.15
    马来西亚                  1609.93   -26.78   -1.64   -8.59  1761.25
    泰国                      1408.32   -11.81   -0.83   -5.97  1497.67
    印尼                      4479.49  -143.10   -3.10  -14.30  5226.95
    菲律宾                     7495.43   -75.02   -0.99   +3.66  7230.57
    越南                        604.24    -8.81   -1.44  +10.74   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 张明钧/戴素萍)

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