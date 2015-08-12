东南亚股市：下挫，人民币贬值打击人气

新兴亚币周三全数下跌，印尼卢比 与马币(林吉特) 皆跌至17年低点，坡 元与菲律宾披索则触及五年低位。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌2%，触及两年低位。 在新加坡，银行类股跌幅最明显，拖累新加坡股市 下挫2.9%，至2014年3月以 来最低收盘位。 来宝集团 重挫11%，尽管推出一项股票回购计划。 马来西亚股市 跌1.6%，菲律宾股市 下滑1%，而越南股市 下跌1.4% 。 泰国股市因公众假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 350.71 -9.30 -2.58 -14.62 410.77 新加坡 3061.49 -91.57 -2.90 -9.02 3365.15 马来西亚 1609.93 -26.78 -1.64 -8.59 1761.25 泰国 1408.32 -11.81 -0.83 -5.97 1497.67 印尼 4479.49 -143.10 -3.10 -14.30 5226.95 菲律宾 7495.43 -75.02 -0.99 +3.66 7230.57 越南 604.24 -8.81 -1.44 +10.74 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 张明钧/戴素萍)