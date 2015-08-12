路透基点：香港兴业考虑将贷款规模增至70亿港元--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，地产开发商 香港兴业国际集团有限公司(HKR International Ltd)正考虑将一笔双档 融资的规模从48亿港元增加至60-70亿港元。 这笔于7月初推出的交易在一般银团阶段已吸引到12家银行参贷。下 周将决定最终分配额度。 中国银行香港分行、三菱东京日联银行、恒生银行和渣打银行是香港 兴业这次贷款案的牵头行兼簿记行，以及承销商。 这笔融资将等额分成A和B两部分，分别为循环信用额度和定期贷款， 给出的最高综合收益为146个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加 码135个基点。 贷款所得将用于2012年9月签署的50亿港元三年期贷款的再融资，剩 余部分将用于运营资本用途。 2012年9月的贷款案支付的最高综合收益为225个基点，利率较Hibor 加码200个基点。 HKR主营是地产开发，其他业务包括运输，医疗服务和酒店管理和制 造。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”