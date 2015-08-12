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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 18:50 BJT

路透基点：香港兴业考虑将贷款规模增至70亿港元--TRLPC

路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，地产开发商
香港兴业国际集团有限公司(HKR International Ltd)正考虑将一笔双档
融资的规模从48亿港元增加至60-70亿港元。
    
    这笔于7月初推出的交易在一般银团阶段已吸引到12家银行参贷。下
周将决定最终分配额度。
    
    中国银行香港分行、三菱东京日联银行、恒生银行和渣打银行是香港
兴业这次贷款案的牵头行兼簿记行，以及承销商。
    
    这笔融资将等额分成A和B两部分，分别为循环信用额度和定期贷款，
给出的最高综合收益为146个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加
码135个基点。
    
    贷款所得将用于2012年9月签署的50亿港元三年期贷款的再融资，剩
余部分将用于运营资本用途。
    
    2012年9月的贷款案支付的最高综合收益为225个基点，利率较Hibor
加码200个基点。
    
    HKR主营是地产开发，其他业务包括运输，医疗服务和酒店管理和制
造。(完)
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 张明钧)

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