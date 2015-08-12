路透基点：香港兴业考虑将贷款规模增至70亿港元--TRLPC

路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，地产开发商 香港兴业国际集团有限公司(HKR International Ltd)正考虑将一笔双档 融资的规模从48亿港元增加至60-70亿港元。 这笔于7月初推出的交易在一般银团阶段已吸引到12家银行参贷。下 周将决定最终分配额度。 中国银行香港分行、三菱东京日联银行、恒生银行和渣打银行是香港 兴业这次贷款案的牵头行兼簿记行，以及承销商。 这笔融资将等额分成A和B两部分，分别为循环信用额度和定期贷款， 给出的最高综合收益为146个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加 码135个基点。 贷款所得将用于2012年9月签署的50亿港元三年期贷款的再融资，剩 余部分将用于运营资本用途。 2012年9月的贷款案支付的最高综合收益为225个基点，利率较Hibor 加码200个基点。 HKR主营是地产开发，其他业务包括运输，医疗服务和酒店管理和制 造。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张明钧)