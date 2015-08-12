国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水创2008年底以来最大，因库存续增

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月12日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周三扩大至2008年11月以来最大，因库存升高持续困扰市场，卖家被迫以低价售出。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨贴水6.59美元，每吨扩大了0.95美元。
周三公布的数据显示，在现货交易期间，船货以每吨大幅贴水7.5美元的价格出售。
印度石油公司出售两艘3至3.5万吨的船货，其中之一将在9月4日-6日从Chennai装运，另一个在8月29-31日从Kandla装运。这使得供应疑虑加剧。
现货市场有五笔交易。 嘉能可卖出4万吨380-cst燃料油给壳牌，8月28日至9月1日装运， 每吨报254美元。
嘉能可卖出2万吨380-cst燃料油给维多公司，9月1-5日装运， 每吨较新加坡现货报价贴水6.50美元。
中国航油卖出两艘各4万吨380-cst燃料油给嘉吉，分别在9月5-9日及9月7-11日装运，每吨报价各为256.50美元及257.50美元。
中国航油卖出2万吨380-cst燃料油给维多，在8月27-31日装运， 报价为每吨较新加坡现货贴水7.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”