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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 19:21 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格下跌，市场担心中国需求且豆油价格疲弱

路透新德里8月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，因在中国让人
民币贬值后，市场担心中国的需求可能下滑，此外竞争油品的价格亦下跌
。
    
    马来西亚10月指标棕榈油期货 下跌2.21%，至每吨1,991马
币。成交量为27,206口。
    
    “人民币贬值将使得中国买家的进口变得更加昂贵，可能会影响需求
，”孟买Sunvin Group执行长Sandeep Bajoria表示。
    
    “豆油和原油持续下跌，也拖累棕榈油。”
    
    “买家正在等候价格企稳。他们延后采购，”一孟买交易商表示。
    
    路透市场分析师王涛表示，棕榈油价格可能跌破2,017马币的支撑位
，落入1,963-1,997的区间。(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校　张明钧)

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