马来西亚期市：棕榈油价格下跌，市场担心中国需求且豆油价格疲弱

路透新德里8月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，因在中国让人 民币贬值后，市场担心中国的需求可能下滑，此外竞争油品的价格亦下跌 。 马来西亚10月指标棕榈油期货 下跌2.21%，至每吨1,991马 币。成交量为27,206口。 “人民币贬值将使得中国买家的进口变得更加昂贵，可能会影响需求 ，”孟买Sunvin Group执行长Sandeep Bajoria表示。 “豆油和原油持续下跌，也拖累棕榈油。” “买家正在等候价格企稳。他们延后采购，”一孟买交易商表示。 路透市场分析师王涛表示，棕榈油价格可能跌破2,017马币的支撑位 ，落入1,963-1,997的区间。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)