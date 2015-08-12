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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 19:56 BJT

国际油市：亚洲石脑油价格在需求带动下上涨，台塑石化寻求买进

路透新加坡8月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周三扩大涨势，来到三日
高点每吨92.30美元，受助于强劲需求。
    
    强劲需求已经协助带动石脑油裂解价差于上周升向两个月高点每吨98
.13美元。
    
    交易商表示，亚洲最大石脑油进口商--台塑石化正洽谈买进9月下半
月运抵麦寮的船货。他们称，听到的价格为较日本成本加运费(C&F)报价
贴水5-6美元。但尚不清楚台塑石化打算买多少。
    
    台塑6月底已经买进8月上半月到港船货，每吨贴水4.50美元。
    
    路透数据显示，台塑石化并未买进任何8月下半月船货。

    亚洲汽油裂解价差大跌5.2%至四个交易日低点每桶16.09美元，但表
现仍持续优于其他油品。
    
    新加坡现货窗口有三笔汽油交易。
    
    联合石化从Socar买进92号汽油，9月1-5日装运，每桶65美元；该公
司并卖出95号汽油给壳牌，9月2-6日装运，较新加坡92号汽油离岸价格(F
OB)报价升水6美元。
    
    中国石油自维多买进8月27-31日装运船货，每桶报65.50美元。(完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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