国际油市：亚洲石脑油价格在需求带动下上涨，台塑石化寻求买进

路透新加坡8月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周三扩大涨势，来到三日 高点每吨92.30美元，受助于强劲需求。 强劲需求已经协助带动石脑油裂解价差于上周升向两个月高点每吨98 .13美元。 交易商表示，亚洲最大石脑油进口商--台塑石化正洽谈买进9月下半 月运抵麦寮的船货。他们称，听到的价格为较日本成本加运费(C&F)报价 贴水5-6美元。但尚不清楚台塑石化打算买多少。 台塑6月底已经买进8月上半月到港船货，每吨贴水4.50美元。 路透数据显示，台塑石化并未买进任何8月下半月船货。 亚洲汽油裂解价差大跌5.2%至四个交易日低点每桶16.09美元，但表 现仍持续优于其他油品。 新加坡现货窗口有三笔汽油交易。 联合石化从Socar买进92号汽油，9月1-5日装运，每桶65美元；该公 司并卖出95号汽油给壳牌，9月2-6日装运，较新加坡92号汽油离岸价格(F OB)报价升水6美元。 中国石油自维多买进8月27-31日装运船货，每桶报65.50美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)